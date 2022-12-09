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Сегодня, 07:37

Бобровский признан третьей звездой матча «Флорида» — «Детройт»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Флорида» — «Детройт» (5:1). Все трое были выбраны из состава победителей.

Третьей звездой встречи стал российский голкипер Сергей Бобровский. 34-летний россиянин отразил 19 из 20 бросков по своим воротам.

Форвард Крис Тирни, забросивший одну шайбу, признан второй звездой. Возглавил тройку нападающий Мэттью Ткачак, который набрал 2 (1+1) очка.

Сергей Бобровский
Хоккей
НХЛ
ХК Флорида Пантерз
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Флорида – Детройт
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