Бобровский признан третьей звездой матча «Флорида» — «Детройт»

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Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Флорида» — «Детройт» (5:1). Все трое были выбраны из состава победителей.

Третьей звездой встречи стал российский голкипер Сергей Бобровский. 34-летний россиянин отразил 19 из 20 бросков по своим воротам.

Форвард Крис Тирни, забросивший одну шайбу, признан второй звездой. Возглавил тройку нападающий Мэттью Ткачак, который набрал 2 (1+1) очка.