Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата НХЛ «Флорида» — «Айлендерс» (6:1). Все трое были выбраны из состава «Пантерз».

Третьей звездой встречи стал российский голкипер Сергей Бобровский. Он отразил 27 из 28 бросков по своим воротам.

Второй звездой признан нападающий Картер Верхэге, забросивший одну шайбу. Возглавил тройку Патрик Хернквист, набравший 2 (1+1) очка.