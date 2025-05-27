Бобровский признан третьей звездой четвертого матча серии с «Каролиной»

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский стал третьей звездой четвертого матча полуфинальной серии плей-офф НХЛ против «Каролины» (0:3).

36-летний россиянин отразил 25 бросков из 26, пропустив один гол. Первой звездой признан форвард «Харрикейнз» Логан Станковен, забросивший победную шайбу. Вторая звезда — вратарь Фредерик Андерсен, отразивший все 20 бросков.

В текущем плей-офф Бобровский провел 16 матчей, трижды сыграв на ноль и отразив 91,4 процента бросков при коэффициенте надежности 2.05.