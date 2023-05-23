Бобровский признан первой звездой третьего матча серии с «Каролиной»

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский стал первой звездой третьего матча финальной серии Восточной конференции НХЛ против «Каролины» (1:0).

34-летний россиянин отразил все 32 броска и впервые в текущем плей-офф сыграл на ноль. Второй звездой признан автор единственной шайбы Сэм Райнхарт, третья звезда — Сэм Беннетт, у которого результативная передача.

Счет в серии 3-0 в пользу «Флориды». Следующий матч пройдет 25 мая и начнется в 3.00 мск.