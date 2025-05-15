Бобровский признан первой звездой пятого матча «Торонто» — «Флорида»

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков пятого матча второго раунда плей-офф НХЛ «Торонто» — «Флорида» (1:6). Все трое выбраны из состава победителей.

Первой звездой признан российский голкипер Сергей Бобровский. 36-летний россиянин отразил 31 из 32 бросков по воротам.

Второй звездой стал Йеспер Боквист, который набрал 2 (1+1) очка. Замкнул тройку Сэм Райнхарт, сделавший 2 голевые передачи.