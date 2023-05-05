Бобровский признан первой звездой матча «Торонто» — «Флорида»

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков второго матча второго раунда плей-офф «Торонто» — «Флорида» (2:3). Все трое выбраны из состава победителей.

Первой звездой встречи стал российский голкипер Сергей Бобровский. Он отразил 34 из 36 бросков по своим воротам.

Второй звездой стал форвард Антон Лунделл, который забросил одну шайбу и сделал голевую передачу. Замкнул тройку защитник Густав Форслинг, забросивший одну шайбу.