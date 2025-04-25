Бобровский признан первой звездой матча «Тампа» — «Флорида», Василевский — второй

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобвроский признан первой звездой второго матча первого раунда плей-офф НХЛ против «Тампы» (2:0). 36-летний россиянин отразил все 19 бросков по своим воротам.

Второй звездой стал вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский. 30-летний россиянин отразил 21 из 22 бросков.

Замкнул тройку защитник «Флориды» Нэйт Шмидт, который забросил одну шайбу.

Третий матч в серии состоится в субботу, 26 апреля. Начало игры — 20.00 по московскому времени.