Бобровский признан первой звездой матча «Тампа-Бэй» — «Флорида»

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Тампа-Бэй» — «Флорида» (1:4).

Первой звездой встречи признан российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский. Он отразил 28 из 29 бросков по своим воротам.

Второй звездой стал форвард Эрик Стал, набравший 2 (1+1) очка в составе победителей. Замкнул тройку нападающий «Лайтнинг» Брэйден Пойнт, который забросил одну шайбу.