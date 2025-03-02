Бобровский признан первой звездой матча с «Калгари»

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари» (3:0).

36-летний россиянин отразил все 23 броска. Второй звездой признан форвард «Пантерз» Эван Родригес, набравший 2 (1+1) очка. Третья звезда — форвард Джона Гаджович, забивший один гол.

В текущем сезоне Бобровский провел 40 матчей, трижды сыграв на ноль и отразив 90,4 процента бросков при коэффициенте надежности 2.59.