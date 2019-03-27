Бобровский признан первой звездой матча с "Айлендерс"

Российский вратарь "Коламбуса" Сергей Бобровский признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против "Айлендерс" (4:0). Он отразил все 26 бросков по своим воротам. Россииянин восьмой раз за сезон не пропустил голов в одной встрече.
Второй звездой стал нападающий "Блю Джэкетс" Оливер Бьоркстранд, а замкнул тройку лучших его одноклубник Райан Дзингел.
TONIGHT’S THREE STARS:– Columbus Blue Jackets (@BlueJacketsNHL) 27 марта 2019 г.
⭐️BOB
⭐️⭐️ BJORKY
⭐️⭐️⭐️ ZINGER#CBJ | @OHLottery pic.twitter.com/xMIAUbyy3L
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