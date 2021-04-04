Бобровский признан первой звездой матча против «Коламбуса»
05:16
Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса» (5:2).
Россиянин отразил 44 броска по свои воротам. Второй звездой признан форвард Александр Веннберг, третья звезда — Маккензи Уигар.
После этого матча «Флорида» с 54 очками занимает второе место в Восточном дивизионе, «Коламбус» с 36 очками — на седьмой строчке.
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