Бобровский признан первой звездой матча против «Коламбуса»

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса» (5:2).

Россиянин отразил 44 броска по свои воротам. Второй звездой признан форвард Александр Веннберг, третья звезда — Маккензи Уигар.

После этого матча «Флорида» с 54 очками занимает второе место в Восточном дивизионе, «Коламбус» с 36 очками — на седьмой строчке.