Бобровский признан первой звездой матча "Коламбус" - "Тампа-Бэй"

"Коламбус" обыграл "Тампу-Бэй" (3:1) в матче первого раунда плей-офф НХЛ. Голкипер "Блю Джэкетс" Сергей Бобровский был признан первой звездой матча.

Российский вратарь отразил 30 из 31 бросков в этой игре. Вторая звезда матча - форвард Оливер Бьоркстранд, забросивший вторую шайбу своей команды. Третьей звездой стал еще один нападающий Пьер-Люк Дюбуа.

Напомним, что "Коламбус" ведет в серии со счетом 3-0. Следующий матч состоится 17 апреля.

НХЛ: новости и обзоры, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей