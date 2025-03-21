Бобровский признан первой звездой матча «Коламбус» — «Флорида»
НХЛ объявила лучших игроков матча «Коламбус» — «Флорида» (0:1) в регулярном чемпионате.
Первой звездой признан вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский. Россиянин сделал 25 сейвов.
Второй звездой матча стал голкипер «Блю Джэкетс» Элвис Мерзликин, который отразил 27 из 28 бросков.
Третьей звездой признан форвард «Флориды» Александр Барков — автор единственной шайбы.
