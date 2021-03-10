Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Коламбус» — «Блю Джэкетс» (2:4). Первой звездой признан российский вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский. Он отразил 40 из 42 бросков по своим воротам.

Второй звездой встречи стал голкипер Йоонас Корписало, сделавший 29 сэйвов. Замкнул тройку нападающий «Флориды» Оуэн Типпетт, забросивший одну шайбу.