Бобровский признан первой звездой матча «Каролина» — «Флорида»

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков первого матча 1/2 финала Кубка Стэнли «Каролина» — «Флорида» (2:5). Все трое выбраны из состава победителей.

Первой звездой признан российский вратарь Сергей Бобровский. 36-летний россиянин отразил 31 из 33 бросков по своим воротам.

Второй звездой стал форвард Картер Верхэге, набравший 2 (1+1) очка. Замкнул тройку Эван Родригес, который сделал две голевые передачи.