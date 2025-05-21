Хоккей
21 мая 2025, 06:21

Бобровский признан первой звездой матча «Каролина» — «Флорида»

Евгений Козинов
Корреспондент
Сергей Бобровский.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков первого матча 1/2 финала Кубка Стэнли «Каролина» — «Флорида» (2:5). Все трое выбраны из состава победителей.

Первой звездой признан российский вратарь Сергей Бобровский. 36-летний россиянин отразил 31 из 33 бросков по своим воротам.

Второй звездой стал форвард Картер Верхэге, набравший 2 (1+1) очка. Замкнул тройку Эван Родригес, который сделал две голевые передачи.

Картер Верхэге
Сергей Бобровский
Эван Родригес
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
Материалы сюжета: Кубок Стэнли 2025: плей-офф НХЛ в Восточной и Западной конференциях
«Легендарный вратарь, он играл феноменально». Трамп встретился с «Флоридой» и осыпал комплиментами Бобровского
«Эдмонтон» — «Флорида»: трансляция матча финала Кубка Стэнли начнется в 3.00 мск 15 июня
Форвард «Эдмонтона» Скиннер — о финальной серии с «Флоридой»: «Это будет волнительно»
Новый контракт Орлова, вызов для Свечникова, дебют Никишина против Овечкина: итоги сезона россиян из «Каролины»
В финале Кубка Стэнли-2025 сыграют трое россиян
НХЛ объявила даты матчей финальной серии Кубка Стэнли
«Флорида» выиграла у «Каролины» в первом матче финала конференции

«Каролина» — «Флорида»: видеообзор матча плей-офф НХЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 63 40 23 86
2 Питтсбург 63 32 31 78
3 Айлендерс 64 36 28 77
4 Коламбус 63 32 31 74
5 Вашингтон 65 32 33 71
6 Филадельфия 63 29 34 69
7 Нью-Джерси 64 32 32 66
8 Рейнджерс 63 25 38 58
Атлантический дивизион И В П О
1 Баффало 64 39 25 84
2 Тампа-Бэй 62 39 23 82
3 Детройт 64 36 28 79
4 Монреаль 62 34 28 78
5 Бостон 63 35 28 76
6 Оттава 62 31 31 71
7 Флорида 63 31 32 65
8 Торонто 64 27 37 65
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 62 43 19 95
2 Даллас 63 39 24 88
3 Миннесота 64 37 27 85
4 Юта 64 34 30 73
5 Нэшвилл 63 28 35 64
6 Виннипег 62 26 36 62
7 Сент-Луис 63 25 38 59
8 Чикаго 64 24 40 59
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Анахайм 63 35 28 73
2 Вегас 64 29 35 72
3 Эдмонтон 64 31 33 70
4 Сиэтл 62 29 33 67
5 Сан-Хосе 61 30 31 66
6 Лос-Анджелес 63 26 37 66
7 Калгари 63 25 38 57
8 Ванкувер 63 19 44 46
Результаты / календарь
28.02
1.03
2.03
3.03
4.03
5.03
6.03
7.03
8.03
9.03
10.03
11.03
12.03
13.03
14.03
15.03
10.03 02:00 Филадельфия – Рейнджерс 2 : 6
10.03 02:00 Вашингтон – Калгари 7 : 3
10.03 03:30 Чикаго – Юта 3 : 2 ОТ
10.03 04:00 Ванкувер – Оттава 0 : 2
Все результаты / календарь

