Бобровский признан первой звездой матча «Флорида» — «Вашингтон»

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Флорида» — «Вашингтон» (5:2).

Первой звездой встречи признан российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский. Он отразил 41 из 43 бросков по воротам.

Второй звездой стал форвард «Пантерз» Александр Барков, набравший 3 (1+2) очка. Замкнул тройку защитник «Кэпиталз» Джон Карлсон, который забросил 1 шайбу и сделал 1 голевую передачу.