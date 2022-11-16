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Сегодня, 06:32

Бобровский признан первой звездой матча «Флорида» — «Вашингтон»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Флорида» — «Вашингтон» (5:2).

Первой звездой встречи признан российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский. Он отразил 41 из 43 бросков по воротам.

Второй звездой стал форвард «Пантерз» Александр Барков, набравший 3 (1+2) очка. Замкнул тройку защитник «Кэпиталз» Джон Карлсон, который забросил 1 шайбу и сделал 1 голевую передачу.

Сергей Бобровский
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Флорида Пантерз
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Флорида – Вашингтон
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