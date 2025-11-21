Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты НХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 06:17

Бобровский признан первой звездой матча «Флорида» — «Нью-Джерси»

Павел Лопатко

Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский был признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси» (1:0), сообщает пресс-служба лиги.

37-летний россиянин отразил все 30 бросков в створ своих ворот.

Второй звездой признали автора победного гола нападающего «Флориды» Сэма Райнхарта, третьей — защитника «Пантерз» Густава Форслинга, который ассистировал Райнхарту.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Густав Форслинг
Сергей Бобровский
Сэм Райнхарт
НХЛ
ХК Флорида Пантерз
Читайте также
Глава МОК Ковентри заявила, что правительства не должны смешивать спорт и политику
В аэропортах Краснодара и Ижевска введены ограничения на полеты
NYP сообщила о пожаре на саммите COP30 в Бразилии
NASA представило новые снимки межзвездной кометы 3I/ATLAS
Челестини в восторге, Обляков уже работает, Кисляка «провожают» в Португалию. Что происходит в ЦСКА перед дерби со «Спартаком»
Зидан должен возглавить сборную Франции после чемпионата мира 2026 года
Популярное видео
«Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Овечкин признан первой звездой матча «Монреаль» — «Вашингтон»

«Тампа» обыграла «Эдмонтон» в овертайме, Василевский сделал 22 сэйва
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 20 13 7 28
2 Нью-Джерси 20 13 7 27
3 Айлендерс 21 12 9 26
4 Питтсбург 19 10 9 24
5 Вашингтон 21 11 10 24
6 Коламбус 21 11 10 24
7 Филадельфия 19 10 9 23
8 Рейнджерс 21 10 11 22
Атлантический дивизион И В П О
1 Детройт 21 12 9 25
2 Тампа-Бэй 20 11 9 24
3 Бостон 22 12 10 24
4 Флорида 20 11 9 23
5 Монреаль 20 10 10 23
6 Оттава 19 9 10 22
7 Торонто 21 9 12 21
8 Баффало 20 7 13 18
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 19 13 6 31
2 Даллас 20 12 8 27
3 Виннипег 19 12 7 24
4 Чикаго 19 10 9 24
5 Миннесота 21 10 11 24
6 Юта 20 10 10 23
7 Сент-Луис 21 6 15 18
8 Нэшвилл 20 6 14 16
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Анахайм 20 13 7 27
2 Вегас 19 9 10 24
3 Лос-Анджелес 20 10 10 24
4 Сиэтл 19 9 10 23
5 Эдмонтон 23 9 14 23
6 Сан-Хосе 20 9 11 21
7 Ванкувер 21 9 12 20
8 Калгари 22 6 16 15
Результаты / календарь
11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
19.11
20.11
21.11
22.11
23.11
24.11
25.11
26.11
21.11 03:00 Детройт – Айлендерс 0 : 5
21.11 03:00 Филадельфия – Сент-Луис 3 : 2 ОТ
21.11 03:00 Флорида – Нью-Джерси 1 : 0
21.11 03:00 Торонто – Коламбус 2 : 3 ОТ
21.11 03:00 Монреаль – Вашингтон 4 : 8
21.11 03:30 Тампа-Бэй – Эдмонтон 2 : 1 ОТ
21.11 04:00 Чикаго – Сиэтл 2 : 3
21.11 05:00 Колорадо – Рейнджерс - : -
21.11 05:00 Юта – Вегас - : -
21.11 06:00 Сан-Хосе – Лос-Анджелес - : -
21.11 06:00 Анахайм – Оттава - : -
21.11 06:00 Ванкувер – Даллас - : -
Все результаты / календарь

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости