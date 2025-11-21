Бобровский признан первой звездой матча «Флорида» — «Нью-Джерси»

Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский был признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси» (1:0), сообщает пресс-служба лиги.

37-летний россиянин отразил все 30 бросков в створ своих ворот.

Второй звездой признали автора победного гола нападающего «Флориды» Сэма Райнхарта, третьей — защитника «Пантерз» Густава Форслинга, который ассистировал Райнхарту.