Бобровский признан первой звездой матча «Флорида» — «Лос-Анджелес»
Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата НХЛ «Флорида» — «Лос-Анджелес» (3:0). Все трое выбраны из состава победителей.
Первой звездой признан российский голкипер Сергей Бобровский. 36-летний россиянин отразил все 29 бросков по своим воротам.
Второй звездой стал Мэттью Ткачак, который набрал 3 (1+2) очка. Замкнул тройку Сэм Беннетт, забросивший одну шайбу.
Положение команд
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Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
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|73
|2
|Каролина
|51
|31
|20
|66
|3
|Нью-Джерси
|53
|29
|24
|64
|4
|Коламбус
|50
|24
|26
|55
|5
|Рейнджерс
|50
|24
|26
|52
|6
|Филадельфия
|52
|23
|29
|52
|7
|Айлендерс
|49
|22
|27
|51
|8
|Питтсбург
|52
|20
|32
|48
|Атлантический дивизион
|И
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|П
|О
|1
|Флорида
|52
|30
|22
|63
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|Торонто
|51
|30
|21
|62
|3
|Оттава
|50
|26
|24
|56
|4
|Бостон
|52
|25
|27
|56
|5
|Тампа-Бэй
|49
|26
|23
|55
|6
|Детройт
|50
|24
|26
|53
|7
|Монреаль
|50
|24
|26
|53
|8
|Баффало
|50
|19
|31
|43
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|52
|35
|17
|73
|2
|Даллас
|50
|32
|18
|65
|3
|Миннесота
|51
|30
|21
|64
|4
|Колорадо
|52
|29
|23
|60
|5
|Сент-Луис
|51
|23
|28
|50
|6
|Юта
|49
|21
|28
|49
|7
|Нэшвилл
|48
|18
|30
|43
|8
|Чикаго
|50
|16
|34
|37
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|50
|32
|18
|67
|2
|Вегас
|51
|31
|20
|67
|3
|Лос-Анджелес
|48
|26
|22
|58
|4
|Калгари
|49
|24
|25
|55
|5
|Ванкувер
|49
|22
|27
|54
|6
|Анахайм
|50
|21
|29
|48
|7
|Сиэтл
|52
|22
|30
|47
|8
|Сан-Хосе
|53
|15
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|36
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3.02
4.02
|30.01
|03:00
|
Торонто – Миннесота
|1 : 3
|30.01
|03:00
|
Нью-Джерси – Филадельфия
|5 : 0
|30.01
|03:00
|
Флорида – Лос-Анджелес
|3 : 0
|30.01
|05:00
|
Нэшвилл – Ванкувер
|- : -
|30.01
|05:30
|
Юта – Питтсбург
|- : -
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