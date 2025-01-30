Бобровский признан первой звездой матча «Флорида» — «Лос-Анджелес»

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Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата НХЛ «Флорида» — «Лос-Анджелес» (3:0). Все трое выбраны из состава победителей.

Первой звездой признан российский голкипер Сергей Бобровский. 36-летний россиянин отразил все 29 бросков по своим воротам.

Второй звездой стал Мэттью Ткачак, который набрал 3 (1+2) очка. Замкнул тройку Сэм Беннетт, забросивший одну шайбу.