Бобровский принял участие в тренировке «Флориды» перед решающим матчем Кубка Стэнли

Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский принял участие в тренировке команды перед седьмым матчем финальной серии Кубка Стэнли против «Эдмонтона», сообщается на сайте НХЛ.

Ранее 35-летний голкипер не тренировался с командой в воскресенье.

В сезоне-2023/24 Бобровский принял участие в 23 из 24 матчей команды в плей-офф НХЛ. Голкипер отразил 90,3 процента бросков при коэффициенте надежности 2.38.

Седьмой матч серии «Флорида» — «Эдмонтон» состоится в ночь на 25 июня и начнется в 3.00 по московскому времени. Победитель игры станет обладателем Кубка Стэнли.