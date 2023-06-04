Бобровский прервал серию из пяти побед в плей-офф НХЛ

«Флорида» в первом матче финала Кубка Стэнли на выезде уступил «Вегасу» со счетом 2:5.

Вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 29 бросков из 33. У 34-летнего россиянина прервалась серия из пяти побед подряд.

В текущем плей-офф Бобровский провел 15 матчей, в которых пропустил 37 шайб и один раз сыграл на ноль при 93,5 процента отраженных бросков.