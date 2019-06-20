Бобровский поздравил Кучерова и Василевского

Голкипер "Коламбуса" Сергей Бобровский поздравил Андрея Василевского с получением "Везина Трофи", а Никиту Кучерова – с "Харт Трофи".

Голкипер "Тампа-Бэй" был назван лучшим вратарем сезона-2018/19 в НХЛ, а Кучеров стал обладателем приза самому ценному игроку, а также был признан лучшим хоккеистом сезона по версии профсоюза игроков, это "Тед Линдсей Трофи".

– Поздравляю Васю с Везиной. Заслуженно! И, конечно, Кучера с наградой лучшего хоккеиста сезона, – написал Бобровский.

"В будущем русских обладателей "Везины" будет намного больше!". Василевский – лучший вратарь НХЛ

"Надо стремиться быть как Малкин и Овечкин". Кучеров – лучший игрок сезона НХЛ!