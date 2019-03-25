Бобровский повторил личный рекорд по шатаутам за сезон

Голкипер "Коламбуса" Сергей Бобровский в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Ванкувера" (5:0) отразил 21 бросок по своим воротам.

Для российского вратаря это 7 сухой матч в текущем чемпионате, по этому показателю он занимает второе место, уступая только Марку-Андре Флери из "Вегаса" (8 сухих матчей), сообщает официальный сайт НХЛ.

30-летний Бобровский повторил личный рекорд по шатаутам, установленный в сезоне 2016/17.

Всего в нынешнем сезоне Бобровский провел 56 матчей и одержал 32 победы. До встречи с "Ванкувером" он пропускал в среднем за матч 2,72 шайбы, отражая 90,9% бросков.