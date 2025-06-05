Бобровский повторил достижение Василевского в финалах Кубка Стэнли

«Флорида» в первом матче финальной серии Кубка Стэнли уступила «Эдмонтону» — 3:4.

Вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 42 броска. 36-летний россиянин стал третьим голкипером за 10 лет с 42 и более сейвами в игре финальной серии. Ранее это удалось Андрею Василевскому («Тампа») в серии с «Монреалем» в 2021 году, а в 2015-м Мартин Джонс («Сан-Хосе») отразил 44 броска в матче с «Питтсбургом».

В текущем плей-офф Бобровский провел 18 матчей, в которых трижды сыграл на ноль и отразил 91,2 процента бросков при коэффициенте надежности 2.17.