Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский получил травму верхней части тела, сообщает в своем Twitter журналист Люк Фокс. Из-за этого он пропускает матч с «Торонто» (4:0, второй период).

Россиянин получил повреждение в матче с «Ванкувером» (5:2), но принимал участие в тренировке перед встречей с «Торонто». О характере травмы не сообщается.

В текущем сезоне Сергей провел 34 матча (33 — в стартовом составе), в которых одержал 16 побед. В среднем за встречу он пропускает 3,29 шайбы, отражая 89,6% бросков.