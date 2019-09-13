Бобровский поет «Сектор Газа». Как вам исполнение?

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский в Instagram опубликовал видео из караоке-бара, где он поет песню «Сектора Газа» «Пора домой». По всей видимости, выбрана композиция неслучайно: голкипер возвращается к тренировкам перед стартом сезона.

«Лето прошло весело. Сейчас пришло время хорошо поработать», — написал Бобровский.

Этим летом россиянин перешел в «Пантерз» из «Коламбуса», подписав соглашение на 7 сезонов со средней зарплатой в 10 миллионов долларов. Это самый крупный контракт в истории клуба.