Сегодня, 09:10

Бобровский поднялся на 7-е место по шатаутам в НХЛ среди европейцев

Анастасия Пилипенко
Сергей Бобровский.
Фото Getty Images

Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский вышел на 7-е место по шатаутам в НХЛ среди европейцев.

В матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» (1:0) он сыграл на ноль, отразив 31 бросок. Для 37-летнего россиянина этот «сухой» матч стал вторым в сезоне и 51-м за карьеру в НХЛ.

Теперь Бобровский занимает 7-е место по числу шатаутов среди европейских игроков, сравнявшись с чешским голкипером Томашем Вокоуном. Больше «сухих» матчей только у Доминика Гашека (81), Хенрика Лундквиста (64), Пекки Ринне (60), Евгения Набокова (59) и Туукки Раска (52).

«Флорида» набрала 23 очка в 20 матчах и занимает 8-е место в Восточной конференции НХЛ.

