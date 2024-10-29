Бобровский поднялся на 13-е место в списке лучших вратарей по победам в НХЛ

«Флорида» на выезде победила «Баффало» (5:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 26 бросков по своим воротам и был признан первой звездой матча.

Для 36-летнего россиянина эта победа стала 401-й в НХЛ. Бобровский сравнялся по этому показателю с Крисом Осгудом, который занимает 13-е место среди голкиперов по числу побед за всю историю НХЛ. Рекордсменом лиги является Мартин Бродер (691 победа).

Бобровский выступает за «Флориду» с 2019 года. До этого вратарь играл в НХЛ за «Коламбус» и «Филадельфию».