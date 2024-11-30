Бобровский поднялся на 11-е место по победам среди голкиперов в НХЛ

«Флорида» на выезде победила «Каролину» (6:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Для голкипера «Пантерз» Сергея Бобровского эта победа стала 407-й в НХЛ. По этому показателю 36-летний россиянин сравнялся с Гленном Холлом, они делят 11-е место среди вратарей по числу побед за всю историю лиги. Рекордсменом лиги является Мартин Бродер (691 победа).

Бобровский выступает за «Флориду» с 2019 года. До этого вратарь играл в НХЛ за «Коламбус» и «Филадельфию».