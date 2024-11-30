Бобровский побил рекорд Хабибулина в НХЛ

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский установил новый рекорд для россиян в НХЛ по количеству игр с процентом отраженных бросков 90 и выше.

В матче регулярного чемпионата против «Каролины» (6:3) 36-летний игрок провел свою 434-ю встречу с таким показателем (90,3, 28 сейвов на 31 бросок).

Ранее рекорд принадлежал Николаю Хабибулину, который известен по выступлениям за «Виннипег», «Финикс», «Тампу» и «Чикаго» в североамериканской лиге.

Бобровский выступает за «Флориду» с 2019 года. В текущем сезоне на его счету 17 матчей (11 побед, коэффициент надежности 89 процентов).