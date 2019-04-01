Бобровский – первая звезда недели в НХЛ

Российский голкипер "Коламбуса" Сергей Бобровский признан первой звездой недели в НХЛ, информирует официальный сайт лиги. 30-летний спортсмен сыграл на ноль в четырех встречах при проценте отраженных ударов – 96,6.

В этом сезоне на счету Бобровского 9 сухих матчей. Хоккеист лидирует в лиге по этому показателю.

Нападающий "Детройта" Тайлер Бертуцци стал второй звездой игровой недели. 24-летний канадец набрал 10 (3+7) очков в четырех матчах.

Третья звезда – вратарь "Аризоны"Дарси Кемпер. В матче с "Миннесотой" (4:0) он отразил все 39 бросков. Процент отраженных ударов в четырех играх составил 97,9.