Бобровский – первая звезда недели в НХЛ

Российский голкипер "Коламбуса" Сергей Бобровский признан первой звездой недели в НХЛ, информирует официальный сайт лиги. 30-летний спортсмен сыграл на ноль в четырех встречах при проценте отраженных ударов – 96,6.
В этом сезоне на счету Бобровского 9 сухих матчей. Хоккеист лидирует в лиге по этому показателю.
Нападающий "Детройта" Тайлер Бертуцци стал второй звездой игровой недели. 24-летний канадец набрал 10 (3+7) очков в четырех матчах.
Третья звезда – вратарь "Аризоны"Дарси Кемпер. В матче с "Миннесотой" (4:0) он отразил все 39 бросков. Процент отраженных ударов в четырех играх составил 97,9.
Your @Molson_Canadian Three Stars of the Week:– NHL (@NHL) 1 апреля 2019 г.
⭐ @SergeiBobrovsky: 4-0-0, 1.00 GAA, .966 SV%, 2 SO
⭐⭐ @tylerbertuzzi: 3-7—10 in 4 GP, 1 OTG
⭐⭐⭐ @dkuemps35: 2-0-1, 0.65 GAA, .979 SV%, 2 SO pic.twitter.com/QRIeM9sScx