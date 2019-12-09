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Бобровский — первая звезда матча «Флорида» — «Сан-Хосе»

03:52
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«Флорида» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Сан-Хосе» — 5:1. Российский голкипер «пантер» Сергей Бобровский отразил 30 бросков из 31. Он был признан первой звездой встречи.

В последних двух матчах Бобровский отразил 63 броска из 65. В текущем сезоне в 22 матчах он одержал 11 побед, одну встречу россиянин провел на ноль.

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