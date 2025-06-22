Бобровский ожидает много людей на чемпионском параде «Флориды»

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский поделился ожиданиями о предстоящем чемпионском параде «Пантерз», который пройдет 22 июня в Форт-Лодердейле.

«В прошлом году было невероятно — сколько людей вышли отпраздновать с нами победу. Завтра будет не хуже. Здорово собраться с командой, с семьями, с болельщиками и отметить этот успех», — цитирует россиянина пресс-служба НХЛ.

В финале плей-офф НХЛ-2025 «Флорида» победила «Эдмонтон» со счетом 4-2 в серии. Бобровский стал двукратным обладателем Кубка Стэнли — он также завоевал трофей с командой в 2024 году. После победы в финале плей-офф НХЛ Бобровский сбрил волосы и бороду.