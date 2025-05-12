Бобровский — о победе над «Торонто»: «В этой серии самое главное еще впереди»

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский прокомментировал победу в четвертом матче второго раунда плей-офф НХЛ против «Торонто» (2:0).

«В этой серии самое главное еще впереди. Мы рады, что серия дойдет до шестого матча. Так что следующая игра очень важная», — приводит слова Бобровского официальный сайт НХЛ.

Счет в серии 2-2. Пятый матч пройдет 15 мая в Торонто и начнется в 2:00 мск.