Бобровский отразил два броска в одной атаке в матче с «Вашингтоном»

«Флорида» в стартовом матче первого раунда плей-офф НХЛ уступила «Вашингтону» (2:4).

В третьем периоде голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил два броска по воротам в одной атаке и спас свою команду от пропущенной шайбы.

Bobrovsky goes post to post to make an acrobatic save ? pic.twitter.com/wTqA1qmSpW — ESPN (@espn) May 4, 2022

По итогам матча Бобровский отразил 34 броска по воротам и был признан третьей звездой встречи.