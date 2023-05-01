Бобровский отметился результативной передачей в седьмом матче серии с «Бостоном»

Защитник «Флориды» Брэндон Монтур отличился в седьмом матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Бостона».

Монтур открыл счет на 13-й минуте, реализовав большинство. При этом 29-летнему канадцу ассистировали форвард Антон Лунделль и вратарь Сергей Бобровский.