Бобровский остался в запасе «Флориды» на первый матч серии с «Бостоном»

«Флорида» в стартовом матче первого раунда плей-офф НХЛ на выезде встретится с «Бостоном».

В воротах «Пантерз» с первых минут сыграет Алекс Лион, Сергей Бобровский остался в запасе. Защитник «Брюинз» Дмитрий Орлов выйдет в первом звене.

Матч «Бостон» — «Флорида» пройдет сегодня, 18 апреля и начнется в 2:30 мск.