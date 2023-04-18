Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Игры
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 02:29

Бобровский остался в запасе «Флориды» на первый матч серии с «Бостоном»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Флорида» в стартовом матче первого раунда плей-офф НХЛ на выезде встретится с «Бостоном».

В воротах «Пантерз» с первых минут сыграет Алекс Лион, Сергей Бобровский остался в запасе. Защитник «Брюинз» Дмитрий Орлов выйдет в первом звене.

Матч «Бостон» — «Флорида» пройдет сегодня, 18 апреля и начнется в 2:30 мск.

Сергей Бобровский
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Флорида Пантерз
2
0
Читайте также
The Athletic: Овечкин, Капризов и Сорокин — MVP своих клубов в сезоне НХЛ
Альпинистка провела 500 дней одна в пещере. Она не мылась и воевала с мухами
Парламент Британии начал расследование в отношении премьера Сунака
Трепова после теракта пыталась пустить оперативников по ложному следу
Суд приговорил Кара-Мурзу к 25 годам колонии строгого режима
Стало известно об изнасиловании найденной мертвой в Тихвине школьницы
Популярное видео
Анонс Кубка Стэнли, будущее «Вашингтона» и «Питтсбурга»
«Нэшвилл» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Гусева снова посадили в запас
«Ванкувер» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок Стэнли: первый раунд плей-офф НХЛ
Сорокин сыграет в воротах «Айлендерс» в первом матче серии плей-офф с «Каролиной»
Два года назад Капризов лишил американца приза. Кто будет сильнее в серии плей-офф?
Кто станет чемпионом? Кто зажжет ярче — Панарин или Кучеров? Прогнозы на плей-офф НХЛ
Анонс Кубка Стэнли: кто фаворит, будущее «Вашингтона» и «Питтсбурга»
Орлов удивился непопаданию «Вашингтона» и «Питтсбурга» в плей-офф НХЛ
Успех «Рейнджерс» и провал «Тампы»: чего ждать от первого раунда плей-офф НХЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сорокин сыграет в воротах «Айлендерс» в первом матче серии плей-офф с «Каролиной»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Первый раунд Счет в серии
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
0 - 0
1. Торонто - Тампа-Бэй
0 - 0
2. Торонто - Тампа-Бэй
0 - 0
3. Тампа-Бэй - Торонто
0 - 0
4. Тампа-Бэй - Торонто
0 - 0
0 - 0
Вегас - Виннипег
Вегас - Виннипег
0 - 0
1. Вегас - Виннипег
0 - 0
2. Вегас - Виннипег
0 - 0
3. Виннипег - Вегас
0 - 0
4. Виннипег - Вегас
0 - 0
0 - 0
Колорадо - Сиэтл
Колорадо - Сиэтл
0 - 0
1. Колорадо - Сиэтл
0 - 0
2. Колорадо - Сиэтл
0 - 0
3. Сиэтл - Колорадо
0 - 0
4. Сиэтл - Колорадо
0 - 0
0 - 0
Нью-Джерси - Рейнджерс
Нью-Джерси - Рейнджерс
0 - 0
1. Нью-Джерси - Рейнджерс
0 - 0
2. Нью-Джерси - Рейнджерс
0 - 0
3. Рейнджерс - Нью-Джерси
0 - 0
4. Рейнджерс - Нью-Джерси
0 - 0
0 - 0
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 0
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 0
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 0
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 0
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 0
0 - 0
Бостон - Флорида
Бостон - Флорида
0 - 0
1. Бостон - Флорида
0 - 0
2. Бостон - Флорида
0 - 0
3. Флорида - Бостон
0 - 0
4. Флорида - Бостон
0 - 0
0 - 0
Даллас - Миннесота
Даллас - Миннесота
0 - 0
1. Даллас - Миннесота
0 - 0
2. Даллас - Миннесота
0 - 0
3. Миннесота - Даллас
0 - 0
4. Миннесота - Даллас
0 - 0
0 - 0
Каролина - Айлендерс
Каролина - Айлендерс
0 - 0
1. Каролина - Айлендерс
0 - 0
2. Каролина - Айлендерс
0 - 0
3. Айлендерс - Каролина
0 - 0
4. Каролина - Айлендерс
0 - 0
0 - 0
Результаты / календарь
6.04
7.04
8.04
9.04
10.04
11.04
12.04
13.04
14.04
15.04
18.04
19.04
20.04
21.04
22.04
23.04
15.04 02:30
Коламбус – Баффало
 2 : 5
15.04 03:00
Нэшвилл – Колорадо
 3 : 4
18.04 02:00
Каролина – Айлендерс
- : -
18.04 02:30
Бостон – Флорида
 - : -
18.04 04:30
Даллас – Миннесота
 - : -
18.04 05:00
Эдмонтон – Лос-Анджелес
 - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости