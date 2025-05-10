Бобровский одержал 50-ю победу в плей-офф НХЛ

Победа над «Торонто» в третьем матче второго раунда плей-офф НХЛ против «Торонто» (5:4 ОТ) стала для российского голкипера «Пантерз» Сергея Бобровского 50-й в Кубке Стэнли.

36-летний вратарь стал вторым россиянином, которому это удалось. Ранее это сделал Андрей Василевский.

В сегодняшней игре Бобровский отразил 27 из 31 броска по своим воротам.

«Пантерз» сократили счет в серии — 1-2. Четвертый матч пройдет 12 мая и начнется в 02:30 по московскому времени.