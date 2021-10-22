Бобровский одержал 300-ю победу в НХЛ
05:30
«Флорида» переиграла «Колорадо» (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Ворота «Пантерз» защищал российский вратарь Сергей Бобровский.
Как сообщает пресс-служба НХЛ, Бобровский одержал 300-ю победу в НХЛ. В сегодняшнем матче он отразил 30 из 31 броска по своим воротам.
Напомним, Бобровский играет за «Флориду» с 2019 года. Ранее он выступал за «Коламбус» и «Филадельфию».
Читайте также
Cборная Украины пропустит чемпионат Европы по плаванию в Казани. В спорт снова вмешивается политика?
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю