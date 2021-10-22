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Бобровский одержал 300-ю победу в НХЛ

05:30
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«Флорида» переиграла «Колорадо» (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Ворота «Пантерз» защищал российский вратарь Сергей Бобровский.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Бобровский одержал 300-ю победу в НХЛ. В сегодняшнем матче он отразил 30 из 31 броска по своим воротам.

Напомним, Бобровский играет за «Флориду» с 2019 года. Ранее он выступал за «Коламбус» и «Филадельфию».

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Евгений Козинов все материалы автора
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