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Бобровский оценил камбек «Флориды» в матче с «Тампой»

07:39
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Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский после победы над «Тампой» в третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ (6:5 ОТ) отметил, что «Пантерз» могут отыграть любой дефицит. Россиянин появился на льду в третьем периоде при счете 3:5.

«В этом сезоне у команды были потрясающие возможности для камбеков. Неважно, какой у нас дефицит. Это была одна из тех игр, где мы собрались и получили победу», — цитирует пресс-служба клуба Бобровского.

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