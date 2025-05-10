Бобровский — о Маршане: «Брэд все время забивал мне. Здорово, что он теперь на нашей стороне»

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский после победы в третьем матче второго раунда плей-офф НХЛ против «Торонто» (5:4 ОТ) поделился мнением об игре форварда Брэда Маршана.

«Маршан — выдающийся игрок в раздевалке и на льду. Он хороший лидер. Брэд все время забивал мне. Здорово, что он теперь на нашей стороне», — приводит слова Бобровского официальный сайт НХЛ.

Счет в серии 2-1 в пользу «Торонто». Четвертый матч пройдет 12 мая и начнется в 2:30 по московскому времени.