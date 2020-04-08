Бобровский объяснил, почему закупил маски для больниц во Флориде

Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский пожертвовал тысячи масок N95 больницам Южной Флориды для помощи в борьбе с коронавирусом.

— Рабочие на арене — большая часть нашего клуба, и они — большая часть нашей поддержки. У них был риск потерять работу и не иметь возможности прокормить свою семью. Сейчас трудное время для всех, для всего мира и для хоккея, — цитирует пресс-служба НХЛ Бобровского. — Приобрел маски для госпиталя, чтобы убедиться в том, что они есть у тех, кто первый в них нуждается. Поддерживать этих людей правильно.

Да, для вратаря немного сложнее тренироваться в одиночку. Вам нужен кто-то, кто будет бросать. На данный момент, у меня нет такой возможности, поэтому я могу только следить за своим телом, чтобы быть сильным и быстрым. Однако все в одинаковом положении.