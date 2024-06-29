Бобровский объяснил, как играть против Макдэвида

Российский голкипер Сергей Бобровский, выигравший в составе «Флориды» Кубок Стэнли, в эксклюзивном интервью «СЭ» объясил, как его команда должна была действовать против сильнейшего хоккеиста мира Коннора Макдэвида.

— Как нужно играть против Макдэвида вам лично? Что именно вы говорили партнерам, подсказывали ли, как против него действовать?

— Он очень быстрый и маневренный. Против него важно играть плотно. Нельзя давать ему время и место. Вся пятерка должна быть сконцентрирована и помогать друг другу. Считаю, парни справились со своей задачей на отлично.

— Выбил ли из колеи хитрый гол от Макдэвида с острого угла?

— Так сложилась ситуация. Из-за трафика я вынырнул на него, и уже было поздно корректировать свою позицию, чем он мастерски и воспользовался. По сути, после момента нет разницы, как соперник забил. Моя это ошибка или всей пятеркой недоработали. Самое важное — это следующий момент.