Бобровский обогнал Куика по матчам за карьеру в плей-офф НХЛ

«Флорида» в шестом матче финальной серии Кубка Стэнли уступила «Эдмонтону» (1:5).

Вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский провел 93-й матч в плей-офф НХЛ. По этому показателю 35-летний россиянин обошел Джонатана Куика и вышел на 24-е место среди вратарей.

Бобровский выступает в НХЛ с 2010 года. За свою карьеру он играл за «Филадельфию», «Коламбус» и «Флориду», дважды став лучшим вратарем сезона (2013, 2017).