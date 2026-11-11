Бобровский о серии поражений: «Нужно оставить это позади и двигаться дальше»

Российский вратарь «Торонто» Сергей Бобровский прокомментировал четвертое подряд поражение команды в регулярном чемпионате НХЛ в матче с «Колорадо» (3:6).

«Конечно, никому не хочется оказываться в такой ситуации, но ничего не поделаешь. Я сосредоточен на текущем моменте и на том, что могу контролировать, стараюсь дать команде максимальные шансы на победу. Если слишком много думать, можно загнать себя в тупик. Нужно отбросить эти мысли, оставить их позади и двигаться дальше», — приводит слова Бобровского официальный сайт НХЛ.

В матче с «Колорадо» Бобровский отразил 22 из 27 бросков по своим воротам.

В текущем сезоне 38-летний россиянин провел 13 матчей, одержал три победы и отражает 88,1% бросков. В июле Бобровский подписал трехлетний контракт с «Торонто».

«Торонто» с 18 очками после 20 матчей занимает седьмое место в Атлантическом дивизионе НХЛ. В следующей встрече команда 13 ноября примет «Миннесоту».