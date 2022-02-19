Бобровский о матче с «Миннесотой»: «Еще одна большая победа для «Флориды»

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты» (6:2).

«Это еще одна большая победа для нас. У нас есть отличные ребята, глубокий состав. Каждый матч кто-то включает огромную производительность своей игрой», — приводит слова Бобровского официальный сайт НХЛ.

Бобровский был признан третьей звездой матча, отразив 24 броска по своим воротам.