Бобровский — о матче с «Коламбусом»: «Всегда здорово побеждать, тем более против бывшей команды»
08:14
Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса» (4:2).
«Всегда здорово побеждать, тем более против бывшей команды, это может быть немного особенным. Это определенно доставляет немного больше удовольствия. Знаете, я счастлив, что у меня такие цифры против «Коламбуса», но с другой стороны, каждая игра так важна», — приводит слова Бобровского официальный сайт НХЛ.
После этого матча «Флорида» с 63 очками занимает второе место в Центральном дивизионе, «Коламбус» с 39 очками — на седьмой строчке.
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