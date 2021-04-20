Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса» (4:2).

«Всегда здорово побеждать, тем более против бывшей команды, это может быть немного особенным. Это определенно доставляет немного больше удовольствия. Знаете, я счастлив, что у меня такие цифры против «Коламбуса», но с другой стороны, каждая игра так важна», — приводит слова Бобровского официальный сайт НХЛ.

После этого матча «Флорида» с 63 очками занимает второе место в Центральном дивизионе, «Коламбус» с 39 очками — на седьмой строчке.