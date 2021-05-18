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Бобровский номинирован «Флоридой» на «Кинг Клэнси Трофи»

19:24
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Стали известны претенденты на награду «Кинг Клэнси Трофи». Приз вручается игроку, который является примером для партнеров на льду и вне его и принимает активное участие в общественной жизни.

Каждый клуб представлен одним кандидатом. От «Флориды» выдвинут голкипер Сергей Бобровский, который проводит второй сезон в команде. Победитель получит 25 000 долларов от лиги на благотворительность или благотворительные учреждения по своему выбору.

В прошлом сезоне обладателем награды стал защитник «Миннесоты» Мэтт Дамба.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/bobrovskij-nominirovan-na-priz-kinga-klehnsi/c-324795212

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