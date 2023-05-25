Бобровский не смог сдержать слез после выхода «Флориды» в финал Кубка Стэнли

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский не смог сдержать слез после победы над «Каролиной» (4:3) в четвертом матче полуфинала Кубка Стэнли.

Форвард «Пантерз» Мэттью Ткачак забросил победную шайбу за 5 секунд до конца третьего периода, благодаря чему его команда выиграла серию со счетом 4-0 и вышла в финал плей-офф НХЛ. После гола Ткачака Бобровский не сдержал эмоции.

В финале Кубка Стэнли «Флорида» сыграет против победителя полуфинала «Вегас» — «Даллас» (счет в серии — 3-0).