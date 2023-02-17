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Сегодня, 08:54

Бобровский находится в одном матче от повторения рекорда Набокова по победам в НХЛ среди российских вратарей

Иван Шитик
Корреспондент
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Сергей Бобровский.
Фото USA Today Sports

«Флорида» в гостях победила «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 6:3.

Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 29 из 32 бросков по своим воротам.

Для него это эта победа стала 352-я за карьеру в НХЛ. По этому показателю он находится на втором месте в истории среди российских вратарей, уступая только рекорду Евгения Набокова — 353 победы в 697 играх.

В следующем матче «Флорида» 18 января сыграет против «Нэшвилла».

Евгений Набоков
Сергей Бобровский
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Флорида Пантерз
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 54 36 18 80
2 Нью-Джерси 54 35 19 75
3 Рейнджерс 54 32 22 72
4 Питтсбург 53 27 26 63
5 Вашингтон 57 28 29 62
6 Айлендерс 57 27 30 61
7 Филадельфия 56 22 34 54
8 Коламбус 55 17 38 38
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 54 41 13 87
2 Торонто 55 33 22 74
3 Тампа-Бэй 54 35 19 73
4 Флорида 58 28 30 62
5 Детройт 54 26 28 60
6 Баффало 53 27 26 58
7 Оттава 53 26 27 55
8 Монреаль 55 23 32 50
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 55 30 25 71
2 Виннипег 55 34 21 69
3 Колорадо 53 29 24 63
4 Миннесота 54 28 26 61
5 Нэшвилл 52 25 27 56
6 Сент-Луис 54 26 28 55
7 Аризона 55 19 36 46
8 Чикаго 53 16 37 37
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 55 33 22 70
2 Сиэтл 55 31 24 68
3 Лос-Анджелес 55 30 25 67
4 Эдмонтон 55 30 25 66
5 Калгари 55 25 30 61
6 Ванкувер 55 21 34 46
7 Сан-Хосе 56 17 39 45
8 Анахайм 55 17 38 40
Результаты / календарь
2.02
7.02
8.02
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11.02
12.02
14.02
15.02
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17.02
18.02
19.02
20.02
21.02
22.02
17.02 03:00
Вашингтон – Флорида
 3 : 6
17.02 03:00
Каролина – Монреаль
 6 : 2
17.02 03:00
Коламбус – Виннипег
 3 : 1
17.02 04:00
Нэшвилл – Бостон
 0 : 5
17.02 05:00
Сент-Луис – Нью-Джерси
 4 : 2
17.02 05:00
Калгари – Детройт
 2 : 5
17.02 06:00
Вегас – Сан-Хосе
 2 : 1
17.02 06:00
Сиэтл – Филадельфия
 6 : 2
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Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 55 99
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 53 80
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 54 78
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 55 42
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 54 39
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

53 36
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 34 1.90
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

 23 2.17
Джереми Суэймен

Джереми Суэймен

Бостон

 23 2.21
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