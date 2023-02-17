Бобровский находится в одном матче от повторения рекорда Набокова по победам в НХЛ среди российских вратарей

«Флорида» в гостях победила «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 6:3.

Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 29 из 32 бросков по своим воротам.

Для него это эта победа стала 352-я за карьеру в НХЛ. По этому показателю он находится на втором месте в истории среди российских вратарей, уступая только рекорду Евгения Набокова — 353 победы в 697 играх.

В следующем матче «Флорида» 18 января сыграет против «Нэшвилла».