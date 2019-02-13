Бобровский – лидер по сухим матчам за три последних сезона в НХЛ

Голкипер "Коламбуса" Сергей Бобровский, который в последнем матче регулярного чемпионата НХЛ сделал 20 сейвов против "Вашингтона"​ (3:0), оформил третий сухарь в сезоне. Таким образом, 30-летний россиянин отыграл игру на ноль в 15-й раз начиная с сезона-2016/17, что является лучшим показателем в НХЛ, сообщает пресс-служба американской лиги.

На втором месте располагается вратарь "Тампы" Андрей Василевский и голкипер "Нэшвилла" Пекка Ринне​ – оба отстояли на ноль в 14 встречах за этот период.

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